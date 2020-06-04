بريطانيا تتيح نتائج أكبر تجربة لأدوية «كورونا» في يوليو المقبل

المصدر: لندن - رويترز

قال أحد العلماء الذين يقودون دراسة تجرى في بريطانيا، أمس، إن النتائج الأولية لأكبر تجربة عشوائية في العالم لأدوية لعلاج مرضى «كوفيد-19»، ستكون متاحة في أوائل يوليو المقبل.

وأضاف أستاذ الطب وعلم الأوبئة بقسم نافيلد للصحة السكانية في جامعة «أكسفورد»، مارتن لاندراي، أن البيانات الأولية من الدراسة، التي تختبر مجموعة مختارة من أدوية متاحة بالفعل، ستأتي على الأرجح من نوع من السترويدات يدعى «ديكساميثازون» مخفف الجرعة، ويمستخدم لتخفيف الالتهابات، وذكر لاندراي للصحافيين، في إفادة، أن التجربة شملت حتى الآن 11 ألف مريض، تراوح أعمارهم بين سنة و109 سنوات، بـ175 مستشفى في بريطانيا، منذ بدئها في مارس الماضي.

والأدوية الأخرى التي تخضع للاختبار في تجارب المشروع، هي الدواء المضاد للملاريا هيدروكسي كلوروكين، والدواء المستخدم لعلاج نقص المناعة المكتسبة لوبينافير - ريتونافير، ومضاد حيوي يسمى أزيثرومايسين، إضافة إلى البلازما التي يتم الحصول عليها من متعافين من المرض، وتحتوي على أجسام مضادة له.

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