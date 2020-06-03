أردني يأمل أن يكون ولده المصاب بالتوحّد قدوة: «ما تستحي من ابنك»

المصدر: عمان - الإمارات اليوم

حمزة عكروش شخص متعدد المواهب، فهو يعزف على البيانو ويرسم ويصنع الحلي، ولا يترك إصابته بمرض التوحّد تقف عقبة في طريقه.

ومرض اضطراب طيف التوحد حالة تتعلق بكيفية معالجة المخ للمعلومات.

وقد تكون من أعراضه صعوبة التواصل الاجتماعي، وضعف مهارات التعامل مع الناس، وفقاً لرابطة الأطباء النفسيين الأميركيين.

وشُخصت حالة حمزة (20 عاماً) عندما كان عمره عامين فقط. ووصفت أسرته الشعور بالصدمة والخوف لدى سماعها الخبر.

وقال والده ياسر عكروش «تفاجأنا بالبداية بانه حمزة معه توحد، ما كنا نعرف شو معناة التوحد، يعني أربكنا هذا الخبر، وتعبنا وزعلنا وحزنا، يعني الأب والأم إنت مش غشيم كيف، بعدين صرنا نبحث ما هي وسائل العلاج».

وسارعت الأسرة بالبحث عن سبل لتحسين حالة حمزة، فطلبت المشورة من أطباء في الأردن ومختلف أرجاء العالم.

واكتشفت الأسرة أن حمزة مولع بالموسيقى والفنون، إذ يمضي ساعات في عزف أغاني أم كلثوم على البيانو، أو في صنع سلاسل مفاتيح وأساور من الخرز في ورشته.

ويضيف والده أن انغماس ابنه في هذه الهويات ساعده على تطوير مهارات التواصل، ما شجعه على كسر الحواجز، والحصول على فرصة عمل في مطعم.

وأضاف «أنا مستبشر خير بوضع حمزة، يعني أنا شايف الأمل كبير جدا، إنه حمزة يرجع مثله مثل باقي أفراد المجتمع، إلا إذا ما كان بيعتبر حاله حمزة إنه هو مطور أكثر من أفراد المجتمع، واحنا منظر نظرة خطأ إله».

وتابع «ما تستحي من ابنك، إن كان مريض ولا غير مريض، عنده إعاقة ولا ما عنده إعاقة، عنده حاله ولا ما عنده حاله، أعطيه فرصة، ورجيه للناس، ما تستحي فيه، خليه يتدرب، خليه يشوف الحياه كلها، ويشوف وين بلاقي ذاته. هلأ حمزة شوي بلاقي ذاته بالموسيقى، شوي بلاقي ذاته بالرسم، شوي لاقي ذاته بالاكسسوار، شوي بلاقي ذاته بانه يشتغل مع الناس، بحب يشتغل بايده».

ويريد ياسر أن يصبح ابنه قدوة لأسر أخرى لديها ابن مصاب بالتوحد، ليظهر لهم أن ابنهم قد يكون موهوباً وعضواً منتجاً في المجتمع.

ويقول الطبيب جاك سركيس، الاستشاري المتخصص في الاضطرابات العصبية وبخاصة التوحد: «حمزة هو نموذج طفل توحد لأي طفل توحد موجود على الكرة الأرضية، وأول شيء بغيب عن بال الاخصائيين في معظم الأماكن، كلمة واحده، هي الفرصة، حمزة اعطيناه فرصة، وبدل الفرصة اعطيناه فرص، وهو استغل وكان عنده القدرة إنه يستغل كل فرصة بطريقة معينة، طبعاً بالمثابرة، بالمتابعة من الأهل، متابعة من الاخصائيين إلي بيشتغلوا معي من المدرسة، ولكن تم استثمار هي الفرص وتطويرها بالتخيلات إلي موجوده عنده حتى تتوسع مداركه أكثر».



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