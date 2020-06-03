روسي يعلم منذ أيام فقط بفيروس كورونا

المصدر: متابعة الامارات اليوم

علم أحد سكان مدينة موسكو منذ أيام فقط بانتشار فيروس كورونا في روسيا والعالم، وفوجئ بإجراءات العزل العامة. حصل ذلك بعد أن صحا من غيبوبة طويلة، عقب إجراء عملية جراحية طارئة له.

وروت زوجة المريض أن شريك حياتها لم يسمع بالفيروس التاجي حين دخل المستشفى، وعاد إلى وعيه الآن مستغربا كل مايحدث وأنه محجور وليس قربه اي احد من العائلة كما هو مفترض. بحسب " روسيا اليوم".

وروى أندريه ريوتوف، جراح الأعصاب في المستشفى السريري المركزي في موسكو، أن المريض أدخل إلى المستشفى حيث أجريت له عملية ناجحة، على الرغم من صعوبة التشخيص الطبي، ولكن بعد مرور أسبوع دخل في غيبوبة.

ويقول جراح الأعصاب أن الرجل المريض لايصدق الاخبار في التلفاز، وأنه لايستطيع الخروج الى الشرفة او التنزه في حديقة المشفى، ويستفسر عما يحدث في العالم، متسائلا: "أين زوجتي؟" التي تتصل به عبر الهاتف فقط.

وقالت الزوجة أنه حضرت كل شي بانتظار خروج زوجها خلال ايام ، و سيمضيان وقتهما بالتنزه وهما يرتديان القفازات والأقنعة، وخاصة بعد أن استقر الوضع في روسيا وانخفضت معدلات الإصابة.

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