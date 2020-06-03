"أنظف هواء" على وجه الأرض.. موجود في هذه المنطقة من العالم

المصدر: متابعة الامارات اليوم

حدد باحثون منطقة في المحيط الجنوبي قبالة ساحل القارة القطبية الجنوبية، على أنها البقعة التي تتميز بامتلاكها أنظف هواء على وجه الأرض. وسعى فريق من علماء المناخ في جامعة "كولورادو"، الاميركية لمعرفة مدى وصول الجسيمات التي تنتجها الصناعة والنشاط البشري. ولم تظهر عينات الفريق البحثي أي هباء جوي أو جزيئات أخرى مرتبطة بالتلوث البشري أو أي نشاط آخر بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

وحُدد الموقع السابق لـ "أنظف هواء" في العالم من قبل الباحثين في عام 2019، كيب غريم في تسمانيا، بالقرب من الحافة الشمالية للمحيط الجنوبي.

ويعلن مزارعو الماشية في المنطقة عن جودة لحوم البقر الخاصة بهم على أساس نقاء الهواء ومياه الأمطار النظيفة، التي تنتجها لتغذية الأعشاب المحلية التي تتغذى عليها الأبقار.

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