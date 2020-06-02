علماء يقتربون من تحديد مبكر لمن سيصابون بسرطان البروستات

المصدر: متابعة الامارات اليوم

حقق باحثون بريطانيون اكتشافا مهما باستخدام الفحص الجيني لتقييم مبكر لخطر الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال الأصحاء. وقال روس إيليس، أستاذ علم الوراثة في معهد أبحاث السرطان في لندن رئيس الدراسة: "يتم تحديد خطر الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجل جزئيا، من خلال الجمع بين ما لا يقل عن 170 تغييرا وراثيا مختلفا. وقامت دراستنا التجريبية بتقييم المخاطر الجينية للرجال عن طريق اختبار أكثر من 130 تغيرا جينيا". بحسب موقع" إكسبريس" و"روسيا اليوم".

وتمكنوا من تحديد سرطان البروستات في 7 من أصل 18 رجلا، يتمتعون بصحة جيدة، وتبين أن لديهم أعلى مستويات الخطورة ، و درس الباحثون مدى شدة السرطان لدى أولئك الذين هم ضمن أعلى 10% من الدرجة الوراثية.

وتبين أن جميع سرطانات البروستات السبعة يمكن التحكم فيها عن طريق المراقبة النشطة، مع متوسط ​​درجة مستضد البروستات الخاص (PSA) نحو 1.8 - يعتبر المستوى بين صفر و 2.5 آمنا، وتمت دعوة أكثر من 307 من الرجال، تتراوح أعمارهم بين 55 و 69 للمشاركة في الفحص.

وقال المريض رامي سميتس ، 59 عاما: "على الرغم من أنني استوفيت معايير الانضمام، إلا أنني لم أعتقد أنني سأكون في مجموعة عالية المخاطر. لقد خضت اختبار PSA قبل ذلك بوقت قصير، وكان منخفضا نسبيا (2.1) لذا فوجئت عندما تم استدعائي. واكتشفوا السرطان بحجم حبة الرمل وهو أمر رائع. في حين أن السرطان كان بمثابة صدمة، أشعر أنني أفضل معرفة أنه تم تحديده في مرحلة مبكرة للغاية".وستشمل دراسة تجريبية كاملة، نحو 5 آلاف مريض.

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