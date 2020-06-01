"الصحة المصرية": هذه هي المحافظات الأكثر إصابة ب"كورونا"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أفادت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، بأن 6 محافظات في مصر شهدت أعلى نسبة لانتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسط استمرار زيادة الحالات الجديدة في البلاد. بحسب عدد من الصحف المصرية.

واستعرضت وزيرة الصحة، خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع المجموعة الطبية لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بإجراءات التعامل والتصدي لانتشار فيروس كورونا، حيث أوضحت أن هناك 6 محافظات شهدت أعلى نسبة لانتشار المرض، وهي القاهرة، والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والإسكندرية.

وأوضحت وزيرة الصحة أن هذه المحافظات الـ6 سجلت فيها حتى 30 مايو بشكل عام 15415 إصابة مؤكدة، بينما كان يبلغ عدد الإجمالي في كل البلاد حتى اليوم ذاته 23449.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، تحتل محافظة القاهرة المرتبة الأولى في هذه القائمة بـ7111 حالة، تليها محافظة الجيزة بـ2629 حالة، ثم القليوبية بـ1787 حالة، والمنوفية بـ1533 حالة، والفيوم بـ1277 حالة، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المركز السادس بـ1078 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، عن تسجيل أعلى أعداد للمصابين والمتوفين بفيروس كورونا على أساس يومي منذ بدء التفشي في البلاد، حيث تم رصد 1536 إصابة و46 وفاة.

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