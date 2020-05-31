زيارات آمنة «من السيارة».. تبهج المسنين وتحميهم

المصدر: بانبوري (المملكة المتحدة) - أ.ف.ب

تحاول دار للمسنين في أديربيري، وسط إنجلترا، السماح بزيارات عائلية «من السيارة»، لحماية قاطنيها الضعفاء من أخطار وباء «كوفيد-19»، إذ يجلس الزوار في سياراتهم مبتسمين بهدف إعطاء المعنويات لأحبائهم، فيما يسترخي المسنون على مقاعد مريحة في الممر الصغير للدار، ويستمتعون بأشعة شمس الربيع الدافئة.

ويحاول سكان المكان وزوارهم تبادل الأحاديث على مسافة آمنة، والاستفادة القصوى من الوقت العصيب، الذي أجبرت فيه العائلات على العيش بشكل منفصل لأكثر من شهرين، بينما تحاول الحكومة القضاء على فيروس «كورونا» الذي أودى بحياة نحو 38 ألف شخص في إنجلترا.

وقالت هيلين هيوز، ابنة واحدة من الذين يعيشون في دار «غريسويل أوف أديربيري»: «إن الأمر عاطفي جداً، أردت فقط أن أعانقها.. إلا أنه صعب جداً».

وأضافت فيما تحاول الابتسام لإخفاء الألم الناتج عن انفصالها عن والدتها: «أريد فقط أن أعانقها لأنها لا تفهم ما يحدث».

وأضرّ تفشي «كوفيد-19» كثيراً بدور الرعاية عبر أوروبا.

وأحصى مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني نحو 13 ألفاً و500 وفاة في دور الرعاية، مرتبطة بالوباء، رغم أن العدد الفعلي قد يكون أعلى لأن الاختبارات لم تُجرَ على جميع الوفيات.

وقالت مديرة الدار، أرلين أكوافيرا، إن المسنين المقيمين في المركز نجوا من الفيروس.

وأضافت: «نحن محظوظون جداً لأنه لم يُصَب أي مسن أو موظف بـ(كوفيد-19)»، وأوضحت المديرة عن الزيارة من خلال السيارات: «نحافظ على ذلك من خلال إدارة مكافحة العدوى، لقد حالفنا الحظ، ونرجو أن يستمر ذلك حتى النهاية».

وتتحضر بريطانيا لرفع إجراءات العزل رغم أن الدول الأربع، إنجلترا وأسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، تتخذ كل منها نهجاً مختلفاً عما قد يسمح به، إلا أن هذه الحريات الجديدة محفوفة بالأخطار، ومن المرجح أن تستمر الزيارات من السيارات، مثل تلك التي تبنتها الدار، لأشهر إضافية أخرى.

وقالت نيكولا فينش، حفيدة أحد السكان بعد رحليها وترك المسافة لعائلة أخرى: «أعتقد أنه استمتع بهذه الزيارة فعلاً».

وأضافت: «بمجرد أن قال لي (مرحباً يا حبيبتي) علمت أنه بخير، لأنه رغم غدم تذكره الكثير من الأشياء، مازال يستطيع التعرف إلى أصوات وأمور من هذا القبيل».

سكان المكان وزوارهم يتبادلون الأحاديث على مسافة آمنة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news