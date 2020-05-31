الكمامة إلزامية لزيارة متحفَي اللوفر وأورسيه في باريس

المصدر: باريس - د.ب.أ

أعلن اثنان من أهم المتاحف في باريس، اللوفر وأورسيه، أول من أمس، عن موعد إعادة فتحهما، فيما تخفف فرنسا القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد تدريجياً، وسيتم إلزام زوار المتحفين بارتداء أقنعة الوجه الواقية (الكمامات).

وأعلنت إدارة «اللوفر» أنه يخطط لاستقبال الزوار مرة أخرى من السادس من يوليو المقبل. وقال مدير المتحف، المؤرخ الفني جان- لوك مارتينيز، إن« اللوفر» أحد أكثر المتاحف شعبية في العالم، ويأمل أن يعود إليه الفرنسيون ثم الأوروبيون، على أن يعود بعد ذلك كل شخص آخر.

ومن المقرر إعادة افتتاح متحف أورسيه، وهو متحف فني به العديد من روائع المدرستين الانطباعية وما بعد الانطباعية، في 23 يونيو المقبل.

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