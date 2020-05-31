كايلي جينر ليست من أصحاب المليارات

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

سحبت مجلة «فوربز»، الجمعة، من لائحتها اسم كايلي جينر، إذ تبين أنها ليست من أصحاب المليارات، متهمة نجمة تلفزيون الواقع بـ«تضخيم قيمة أرباحها من مستحضرات التجميل الخاصة بها لسنوات».

وكانت المجلة أدخلت اسم كايلي جينر، البالغة من العمر 22 عاماً، في لائحتها لأغنى أغنياء العالم في مارس 2019، بسبب شعبية علامتها التجارية «كايلي كوزميتكس»، لكنها أزالتها منها مستندة إلى معلومات جديدة.

وقالت «فوربز»، في مقال نشر على موقعها الإلكتروني، إن التفاصيل الدقيقة للصفقة كشفت أن الشركة «أصغر بكثير وأقل ربحية» من ما كان يعتقد. كما اتهمت العائلة الشهيرة، التي تعد كايلي أصغر فرد فيها، بوضع إقرارات ضريبية «مزورة» على الأرجح.

وقدرت «فوربز» ثروة جينر الشخصية بأقل بقليل من 900 مليون دولار.

وردت جينر على المجلة، من خلال «تويتر»، متهمة إياها بالاستناد إلى «عدد من البيانات غير الدقيقة، والافتراضات غير المثبتة». وكتبت: «لم أطلب أبداً الحصول على أي لقب، ولم أحاول الكذب للوصول إليه على الإطلاق».

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