مايكروسوفت تستبدل عشرات الصحافيين ب"روبوتات"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن نيتها استبدال عشرات الصحفيين المتعاقدين مع موقع "أم أس أن" التابع لها، بأنظمة آلية تنتقي القصص والتقارير الإخبارية.

وفي الوقت الراهن، يتولّى صحفيون الإشراف على جمع القصص الصحفية من المؤسسات الإعلامية، واختيار العناوين والصور المرفقة بها للنشر على موقع "أم أس أن".

وقالت مصادر من الشركة لجريدة "سياتل تايمز" إنّ الذكاء الاصطناعي سيتولّى تلك المهام، وأنها اتخذت ذلك القرار في إطار تقييمها الدوري لأرباحها.

وجاء في بيان صدر عن شركة تقنية المعلومات الأميركية العملاقة نشرته هيئة الاذاعة البريطانية " "بي بي سي": "مثل كل الشركات، نعيد تقييم أعمالنا بشكل دوري. قد يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار في بعض القطاعات، ومن حين لآخر، قد يؤدي إلى إعادة توزيع القوى العاملة في قطاعات أخرى". وأضاف البيان: "هذه القرارات الجديدة ليست ناتجة عن جائحة تفشي فيروس كورنا الحالية".

وعلى ضوء القرار الجديد، سيخسر نحو 50 منتجٍ للأخبار عملهم في نهاية يونيوالمقبل، لكن فريقاً من الصحافيين العاملين بدوام كامل، سيبقون في الشركة.

وحذّر بعض الصحافيين المطرودين من أنّ الذكاء الاصطناعي قد لا يكون على دراية تامة بالمعايير التحريرية الصارمة، وقد ينتهي إلى نشر أخبار أو تقارير غير مناسبة.

مايكروسوفت واحدة من شركات التقنية العملاقة التي تجري تجارب بشأن كيفية استخدام ما يسمى بالصحافة الآلية، لتقليص النفقات. و تستثمر شركة غوغل، كذلك، في مشاريع لفهم كيفية عمل تلك الأنظمة الآلية مكان الصحافيين.

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