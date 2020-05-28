ولادة أسدَيْ بوما في حديقة حيوانات مكسيكية

المصدر: قرطبة (المكسيك) - أ.ف.ب

ولد أسدَا بوما في حديقة حيوانات بشرق المكسيك، وأطلق عليهما «بانديميا» و«كوارنتينا»، وهما اسمان يتوافقان مع المرحلة التي يمر بها العالم جراء أزمة «كورونا».

ورأى الشبلان النور في 20 مارس الماضي، بعد خمسة أيام من ولادة نمر صغير أطلق عليه اسم «كوفيد»، في حديقة الحيوانات بمدينة قرطبة، في ولاية فيراكروز (شرق المكسيك).

وقال المسؤول بحديقة حيوانات «آفريكا بيو زو»، غونزالو رودريغيز، لوكالة فرانس برس، إن هذين الاسمين «بانديميا» و«كوارنتينا»، «مرتبطان بتوعية العالم بأنه يتعين علينا أن نكون أكثر مسؤولية وتوحداً في مواجهة الأزمة». وينتمي والدا الأسدين إلى عائلة من حيوانات البوما، التي تم استردادها من سيرك، بعد إقرار قانون عام 2015 يحظر عروض الحيوانات في المكسيك.

بينما أوضحت الطبيبة البيطرية العاملة بحديقة الحيوانات، كيتزيا رودريغيز، أن الأسدين «ولدا بعد تزاوج طبيعي، خلال فترة الحجر التي فرضت لمواجهة وباء (كوفيد-19)».

وتعتقد الطبيبة أنه تم تسهيل الحمل لمدة ثلاثة أشهر، بعد انخفاض قلة التلوث بسبب الحجر. وتابعت: «لم يكن هناك أي شخص في حديقة الحيوانات، يمكن أن يسبب وجود الزوار إجهاداً لهذه الحيوانات».

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