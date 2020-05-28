مخرج مكسيكي بارز يتضامن مع عاملات المنازل

المصدر: مكسيكو - أ.ف.ب

دعم المخرج السينمائي المكسيكي الفائز بثلاث جوائز أوسكار، ألفونسو كوارون، أول من أمس، حملة لضمان استمرار آلاف عاملات المنازل اللواتي سرّحن من عملهن مؤقتاً خلال جائحة «كوفيد-19»، في الحصول على رواتبهن.

وقال كوارون (58 عاماً) الذي فاز بجائزة أوسكار عن أفضل مخرج، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام الماضي عن فيلم «روما»: «تقع على عاتقنا بصفتنا أرباب عمل مسؤولية دفع رواتبهن في هذا الوقت من عدم اليقين».

وأضاف: «الهدف من هذه الحملة هو التذكير بمدى أهمية رعاية النساء اللواتي يهتممن بنا، والاحترام الذي تستحقه هؤلاء العاملات».

وألقى كوارون - الذي سلط فيلمه الضوء على عاملات المنازل في أميركا اللاتينية - بثقله وراء حملة قام بها مركز دعم عاملات المنازل وتدريبهن.

وقالت المنظمة إن معظم عاملات المنازل المكسيكيات، البالغ عددهن 2.3 مليون نسمة، ليس لديهن ضمان اجتماعي، ولا يمكنهن الحصول على مساعدات مالية خلال أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت: «تركت الآلاف من هؤلاء العاملات من دون عمل أو من دون أجر بعد انتشار وباء (وفيد-19) في البلاد».

وأضافت المنظمة: «العديد من أصحاب العمل طلبوا منهن التوقف عن العمل لحماية صحة الأسرة، لكنهن لم يمنحن أي ضمانات حول رواتبهن».

وسجلت المكسيك، التي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة، أكثر من 71 ألف إصابة بفيروس «كورونا»، وأكثر من 7600 وفاة، وهي أعلى حصيلة في أميركا اللاتينية بعد البرازيل.

2.3

مليون عدد

عاملات المنازل المكسيكيات.

- ألفونسو كوارون: «الهدف من الحملة هو التذكير بالاحترام الذي تستحقه العاملات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news