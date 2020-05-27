«صندوق معرض 421»: السبت آخر موعد للتقديم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن معرض421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، التي تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة، وتسعى لإبراز وتنمية المواهب المحلية والإقليمية عبر طيف واسع من المجالات، أن السبت المقبل هو آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة في صندوق معرض421 لدعم المشروعات، الذي يهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لجائحة فيروس «كوفيد-19» في جماعات الإنتاج الإبداعي. وأوضح المعرض أن الدعوة مفتوحة للفنانين التشكيليين والبصريين والقيمين الفنيين ومبدعي الأدب والمصممين والموسيقيين، في الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا للتقدم، والاستفادة من دعم نقدي يصل إلى 2000 دولار.

ويقبل الصندوق طلبات المبدعين، بعدد من الشروط، من بينها أن يكون سبب توقف المشروع الفني نتيجة مباشرة لتفشي «كوفيد-19».

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