بالفيديو..الازهر يحيل "الإمام المزيف" صاحب فيديو"أجري يا شيخ" إلى التحقيق

المصدر: متابعة الامرات اليوم

أعلن الأزهر الشريف إحالة الإمام المزيف إلى التحقيق. وكانت مواقع التواصل تداولت على نطاق واسع مقطع فيديو تحت عنوان "أجري يا شيخ"، لأحد الأشخاص المعممين يركض فارا أمام رجال الشرطة، حيث تم ضبطه، بسبب محاولته إمامة الصلاة ببعض الفتيان، رغم إجراءات الحجر الصحي العام لمكافحة الفيروس التاجي، وفراره أمام الشرطة بحسب"اليوم السابع". وبمناقشته أشار إلى أن بعض الصبية بمحيط سكنه طلبوا منه أن يقوم بإمامتهم في صلاة عيد الفطر المبارك في منطقة محل إقامته، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هاربا خشية ضبطه متلبسا.

وكشف وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، أن الإمام المزيف الذي انتشر له فيديو وهو يهرب من الشرطة لمحاولة إقامة صلاة العيد بنبروة بمحافظة الدقهلية، هو مجرد طالب ثبت أنه محول من التربية والتعليم العام قبل الماضي، وأنه في المرحلة الإعدادية لا الثانوية، وسوف يحال للتحقيق عقب العيد مباشرة.

وزارة الأوقاف أوضحت أنه بتتبع الفيديو والمنطقة التي تم تسجيله فيها، تبين أنها بعيدة عن المساجد، وأن "بطل الفيديو" طالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري، وتم إخطار الجهات المعنية للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

صلاه العيد ف نبروه .. شاف البوكس و هو بيصلي اجري ي شيخ محمود😂😂 pic.twitter.com/afX3pnoMsX — أزراقياّ. 💙 (@bluez_74) May 24, 2020

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