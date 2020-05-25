وزيرة سودانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية، ولاء البوشي، أمس، إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وكشفت البوشي في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إنها تأكدت من إصابتها بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها ستلتزم بالإجراءات الصحية اللازمة. قائلة " تأكدت هذا المساء من إصابتي بفيروس كورونا

سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للإلتزام بالحجر الصحي. الرجاء الإلتزام بموجهات وزارة الصحة والحرص علي تجنب التجمعات، فالإنتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية. حفظكم الله جميعا"

وأوضحت الوزيرة أنها أبلغت من التقى بها في الفترة الماضية بضرورة الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، داعية إلى التقيد بتوجيهات وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، لتفادي الإصابة بالفيروس.

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