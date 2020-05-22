أميركي يقتل والده خلال اجتماع عبرتطبيق "زوم"

المصدر: نيويورك-أ ف ب

قتل أميركي في الثانية والثلاثين من العمر والده السبعيني خلال مشاركة الأخير في اجتماع عبر الفيديو بواسطة تطبيق "زوم"، في أول جريمة قتل معروفة خلال لقاء عبر هذه المنصة، وفق ما أفادت شرطة مقاطعة سافوك بضاحية نيويورك.

وحصلت هذه الواقعة بعد ظهر أمس، حين طعن توماس سكالي باورز والده دوايت باورز البالغ 72 عاما حتى الموت في مدينة أميتيفيل في "لونغ أيلاند" المعروفة بفيلم رعب يحمل اسمها خرج إلى الصالات سنة 1979.

وأوضحت الشرطة في بيان أن مشاركين في الاجتماع الافتراضي اتصلوا بخدمات الطوارئ بعدما رأوا ما حصل. لكن لم يعرف بعد ما رآه المشاركون تحديدا.

وقال المسؤول في الشرطة كيفن بيرر لصحيفة "نيوزداي" المحلية "لا نعلم ما رأوه. نظن أن نحو عشرين شخصا كانوا مشاركين في الاجتماع. هم رأوه يختفي عن الشاشة ثم سمعوه يتنفس بصعوبة".

وحاول الابن الفرار لكن الشرطة قبضت عليه قرب موقع الجريمة وأدخلته سريعا إلى المستشفى حيث أبقي حتى صباح الجمعة على أن توجه إليه تهمة رسمية بارتكاب الجريمة وقت لاحق من هذا اليوم بحسب الشرطة.

وتبدو جريمة القتل هذه الأولى من نوعها خلال اجتماع عبر منصة "زوم" التي زاد عدد مستخدميها بصورة كبيرة مع فرض تدابير الحجر حول العالم لتطويق تفشي فيروس كورونا المستجد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news