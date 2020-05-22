هذا ماقاله نجل الشهيد أحمد المنسي بعد الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

علق الطفل حمزة أحمد المنسي، نجل العقيد البطل أحمد المنسي،على الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار"، والتي جسدت حادثة استشهاد والده في معركة "البرث" الشهيرة التي خاضها والده الشهيد ضد الجماعات التكفيرية. وقال حمزة: "لو مسكت إرهابي هفرمه بإيدي". بحسب صحف يومية ومواقع أعلامية عدة في مصر.

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، أنه يتمنى أن يكون ضابطا في المستقبل من أجل الانتقام من التكفيريين والإرهابيين.

وتابع: "الجيش المصري انتقم لشهداء الوطن، ولكن انتقامي أنا لسه مجاش"، مضيفا: "عاوز أقول للكفرة إن شاء الله يجي اليوم اللي مش هيقدروا يتحركوا حتى في الأنفاق بتعتهم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news