"فيسبوك" تستعد للعمل عن بعد بشكل دائم

المصدر: سان فرانسيسكو-أ ف ب

قال مؤسس فيسبوك مارك زاكربرغ خلال مؤتمر موجه إلى موظفي شبكة التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم إن نصف العاملين فيها سيتمكنون من العمل من منازلهم بشكل دائم، في خطورة ليعمل الجميع من البيت في غضون سنوات قليلة. وأكد رئيس الشبكة أن فيسبوك "ستكون أكثر شركات العالم تقدما على صعيد العمل عن بعد".

وقال زاكربرغ "أود التشديد على أن كوفيد لن يختفي قبل فترة طويلة" عارضا بعض العبر المستخلصة وخطته لتنظيم العمل في الشركة الأميركية.

وعرض زاكربرغ بعض إيجابيات العمل عن بعد، ومنها مساواة أكبر في الفرص على صعيد المسيرة المهنية وعمليات توظيف أكثر تنوعا على الصعيد الجغرافي وعلى صعيد الاتنيات واقتصاد في الإنفاق على المنشآت والأجور (التي ستكيف بحسب مكان الإقامة) والاحتفاظ بموظفين يضطرون أحيانا إلى تغيير مكان إقامتهم لأسباب شخصية.

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