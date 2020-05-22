عثروا على مليون دولار خلال نزهة عائلية

المصدر: واشنطن -أ ف ب

عثرت عائلة في ولاية فيرجينيا الأميركية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي على إحدى الطرقات على كيسين بريديين يحويان مليون دولار نقدا وسلمتهما إلى الشرطة.

وروت إميلي شانتز لمحطة "دبليو تي في أر" المحلية أنها كانت في نزهة مع عائلتها عندما قامت سيارة أمامهم بمناورة لتجنب غرض على الطريق. وتوقفت العائلة عندها لإزالة الغرض الذين ظنوا للوهلة الأولى أنه كيس نفايات كبير وعثرت على آخر على جانب الطريق.

واكتشفت العائلة محتوى الكيسين اللذين وضعتهما في مؤخر شاحنتهما الصغيرة، لدى انتهائها من النزهة والعودة إلى المنزل وهي مجموعة من الظروف البلاستيكية التي تحتوي الأموال النقدية.

فما كان من العائلة إلا أن سلمت الكيسين إلى مكتب شريف منطقة كارولاين شمال ريتشموند عاصمة ولاية فيرجينيا.

وأشاد سكوت موزر أحد عناصر مكتب الشريف بهذه "البادرة الاستثنائية. نحن فخورون جدا بهم وهم يمثلون المنطقة خير تمثيل بنزهاتهم هذه".

وأوضحت إميلي شانتز للمحطة التلفزيونية المحلية أن تسليم الكيسين إلى الشرطة كان ببساطة "أفضل حل لأنهما ليسا ملكا لنا".

وقالت الشرطة إنها تجهل سبب وجود الكيسين على الطريق لكنها تظن أنهما موجهان لأحد المصارف.

وقد سلما إلى هيئة البريد الأميركية التي ستحرص على توصيلهما إلى وجهتهما الصحيحة هذه المرة.

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