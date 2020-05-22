13 دولة رصدت المتلازمة الالتهابية النادرة التي تصيب الأطفال

المصدر: نيويورك-رويترز

قال حاكم ولاية نيويورك الأميركية آندرو كومو في إفادة صحفية اليوم إن عدد الدول التي أبلغت بتسجيل حالات إصابة بمتلازمة التهابية نادرة مرتبطة بمرض كوفيد-19 وتصيب الأطفال زاد إلى قرابة المثلين خلال الأسبوع الماضي إلى 13 دولة.

وأضاف كومو أن نيويورك، التي قامت بدور رائد في تتبع المتلازمة التي يُطلق عليها اسم (المتلازمة الالتهابية متعددة الأجهزة) بين الأطفال في الولايات المتحدة، واحدة من 25 ولاية أميركية أعلنت تسجيل حالات إصابة بها.

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