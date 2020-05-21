المحلبية «المهلبية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في شهر رمضان، تحتار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة الإفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج فيه ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية، منى قبوري، تشارك قرّاء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية.

منى قبوري استطاعت، خلال السنوات الماضية، فرض حضورها كواحدة من أبرز المدوّنات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

تعد المحلبية من ألذ وأشهر الحلويات في العالم العربي، وتقدم بطرق مختلفة، فهناك المحلبية بالأرز، والمحلبية بالقشطة، والمحلبية بالشوكولاتة، وغيرها، ويختلف اسم المحلبية بحسب الدولة التي تعده، ففي مصر تُعرف بالمهلبية، وفي سورية بالمحلاية، وفي ليبيا بالمحلبية، وفي الجزائر بالمحلبي، وسنعرف اليوم الطريقة التركية في إعداد المحلبية بالتفاح.

للإطلاع على المقادير وطريقة التحضير، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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