بالفيديو..إعلامية تستضيف زوجها الطبيب في خط الدفاع الاول.. 3 أشهر لم يرى أسرته

المصدر: ايناس محيسن- ابوظبي

موقف مؤثر مرت به الإعلامية مريم فكري مذيعة نشرة "أخبار الدار" في تلفزيون الشارقة، عندما قامت بإجراء اتصالاً هاتفياً مرئيا مع زوجها الدكتور خالد العوضي، أحد أبطال خط الدفاع الأول بالدولة والذي لم ير زوجته وأولاده منذ 3 شهور.

وعبر العرضي في مداخلته عن فخره بزوجته ودعمها له، كما أشاد يدور الإعلام في هذه الأزمة.

وأكد العوضي ان الوطن لا يعوض، وان الأزمة الخالية فرصة لرد الجميل للوطن، مشيرا انه لم يشاهد أسرته منذ ٣ شهور الا عبر الهاتف وتقنيات التواصل المرئي. وأنه لم يشاهد طفله وهو يخطو خطواته الاولى. مؤكد ان الأزمة ستمر وتعود الأمور بخير. وشدد على ضرورة التباعد الاجتماعي خلال عيد الفطر.

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