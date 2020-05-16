"الصينيون غير مرغوب بهم في مطعمي".. طاه شهير يثير الاستياء في ألمانيا

المصدر: ألمانيا- د ب أ

أثار أحد الطهاة المعروفين في مدينة دوسلدورف الألمانية موجة استياء واسعة بعد أن أعلن أن الصينيين "غير مرغوب بهم" في مطعمه.

الطاهي الفرنسي المعروف جان كلود بورجويل "73عاما"، سارع للكتابة على " فيس بوك" مع قرار السماح للمطاعم ان تزاول عملها بشروط، "سنبدأ يوم الجمعة العمل لكن الصينيين غير مرغوب بهم في مطعمي".

المنشور أثار موجة استياء واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي ".

الطاهي حاول تعديل موقفه عبر منشور آخر على صفحة المطعم، زاعماً بأنه كتب منشوره الأول "بدون تفكير" وأنه صاغه "صياغة خاطئة". وحاول بورجويل تبرير منشوره الأول بأنه لم يكن يقصد جميع الصينيين بل "الدكتاتوريين منهم". وجاء في المنشور: "أنا ابن الثورة الفرنسية وأكره جميع الدكتاتوريين في هذه العالم".

وتابع: "يعمل أشخاص من تسع جنسيات مختلفة في مطعمنا. زوجتي آسيوية وأنا أجنبي في هذا البلد"، وأضاف: "اطمئنوا، يمكن أن أتّهم بأشياء كثيرة، ولكن ليس بالعنصرية بالتأكيد، فأنا لا أتسامح معها".

تلقى المنشور الثاني أكثر من 500 تعليق خلال 24 ساعة، ليتعذر بعدها الوصول إلى صفحة المطعم على فيسبوك. ويواجه آسيويون في ألمانيا ودول أخرى تمييزاً في الفترة الأخيرة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم انطلاقاً من بؤرته الأولى، مدينة ووهان الصينية.

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