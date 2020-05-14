قطط استرليا الأليفة تقتل 300 مليون حيوان محلي سنويا

المصدر: كانبرا -د ب أ

خلص باحثون إلى أن القطط الأليفة تقتل 300 مليون حيوان من الأنواع محلية الأصل في أستراليا. وأفادت نتائج الأبحاث التي مولتها الحكومة أن ما يصل إلى 8 آلاف حيوان يقتلون لكل كيلومتر مربع في السنة، بحسب مركز تعافي الأنواع المهددة الذي يتخذ من كانبرا مقرا له.

ووفقا لتقديرات الحكومة، فإن 7ر2 مليون أسرة، أو أكثر من 25% من الأسر الأسترالية لديها قطط أليفة. كما أن نحو نصف هذه الأسر لديها أكثر من قطة واحدة، ما يعني أن هناك أكثر من 8ر3 مليون قطة أليفة في البلاد.

وقيم البحث الجديد، الذي نشر في مجلة "وايلد لايف ريسيرش": الشهر الماضي، تأثير القطط الأليفة على الحياة البرية الأسترالية للمرة الأولى.

ووفقا للدراسة، يتم احتواء نحو 1ر1 مليون قطة أليفة بشكل آمن على مدار الـ24 ساعة في اليوم، لذلك لا تشكل هذه القطط تهديدا للحياة البرية.

لكن هناك 7ر2 مليون قطة، أو 71% من إجمالي القطط الأليفة في استراليا، قادرة على التجول والصيد، وفي المتوسط ، يقتل كل منها 110 حيوانات محلية كل عام: 40 فريسة من الزواحف و38 طائرا و32 فريسة من الثدييات. وهذا يعني أن القطط الأليفة تقتل 297 مليون حيوان من الأنواع الأسترالية في السنة.

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