نيللي كريم «بـ 100 وش» تحقق مشاهدات قياسية عبر حسابات تلفزيون دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت الإحصاءات الرسمية، الصادرة عن إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن أرقام المتابعات الجماهيرية للمسلسل الرمضاني الجديد للنجمة نيللي كريم «بـ 100 وش»، منذ بث حلقاته وحتى منتصف شهر رمضان الفضيل.

وحقق العمل، عبر حسابات تلفزيون دبي الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي، عدد مشاهدات محتملة تجاوز 242 مليون مشاهدة، فيما تجاوز عدد التفاعلات الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من تعليقات وإعجاب ومشاركة، أكثر من 45 ألف مشاركة.

كما حقق مسلسل «بـ 100 وش» أرقاماً قياسية على منصة «أوان» الرقمية تجاوزت، خلال النصف الأول من رمضان، 98 ألف مشاهدة رقمية، فيما وصل عدد المشاركات في تحدي المسلسلات الرمضانية، التي أطلقتها منصة «أوان» الرقمية على شبكة «تيك توك»، ما يزيد على 32 مليون مشاركة، وهو رقم قياسي شمل المقاطع والفيديوهات التي تمت مشاركتها عبر المنصة الرقمية، الرائدة في مقاطع الفيديو القصيرة حول العالم، وتم من خلالها التفاعل مع المشاهد المختارة من المسلسل الرمضاني الجديد.

وعلى مدى سنوات، أطلت نيللي كريم على شاشة تلفزيون دبي، وقدمت للجمهور من خلالها العديد من الأدوار الفنية التي نالت نجاحات متتالية، ونسبة مشاهدة مرتفعة، عبر التنوع والغنى في الشخصيات الدرامية التي قدمتها، وصولاً إلى دورها الكوميدي الجديد في مسلسل «بـ 100 وش»، الذي استطاعت من خلاله الخروج من نوعية الأدوار المركبة، لتقدم شخصية كوميدية جديدة تحمل كل مقومات الكوميديا الراقية، ضمنت معها تفاعل جمهور الشاشة الفضية، والمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي.

ويدور العمل في إطار كوميدي مختلف تطل من خلاله نيللي كريم مع آسر ياسين، وعدد من الوجوه الفنية الشابة، عن سيناريو وحوار لأحمد وائل وعمرو الدالي، تحت إدارة المخرجة كاملة أبوذكري، وتؤدي فيه نيللي شخصية «سكر» الفتاة التي تعيش في حي بولاق الشعبي وسط القاهرة، إذ تعمل في صالون تجميل، تنجح من خلاله في إجراء بعض أنواع التخفي والماكياج البسيط، للقيام بعمليات نصب بسيطة، وتقع في إحداها بين يدي «عمر» النصاب خفيف الظل (آسر ياسين)، الذي يعيش مع والدته في حي الزمالك «الراقي»، ويشكلان معاً فريق احتيال خماسياً، يبدأ اصطياد الأشخاص من داخل صالات القمار، ليتطور الأمر ويصل إلى رجال الأعمال الفاسدين في مختلف المجالات، وذلك بعد أن يتنكر البطلان في شخصيات جديدة، ويبتكران في كل حلقة أساليب وطرقاً لا تخلو من كثير من الأجواء الكوميدية الطريفة التي يتسم بها المسلسل الرمضاني الجديد.

ونجحت نيللي كريم في تجسيد شخصيات مختلفة ترك كلّ منها بصمته في عالم الدراما الرمضانية، في الوقت الذي أضاف تعاونها مع تلفزيون دبي المزيد من النجاحات المتتالية إلى مسيرتها الفنية، بعد أن لفتت الأنظار إلى موهبتها التمثيلية في أول تعاون فني مع تلفزيون دبي، من خلال مسلسل «ذات» عام 2013، سيناريو وحوار مريم نعوم، عن رواية الأديب صنع الله إبراهيم، وإخراج كاملة أبوذكري، وشارك نيللي في البطولة باسم سمرة.

أما في 2014 فأطلت بـ«سجن النسا»، المسلسل المستوحى من مسرحية «سجن النساء»، للكاتبة فتحية العسال، وسيناريو وحوار مريم نعوم، ومن إخراج كاملة أبوذكري، ويروي قصة ثلاث سجينات تعرضن للظلم، يتعرفن إلى بعضهن داخل السجن، فتنكشف الأسباب الحقيقية التي دفعت كل واحدة إلى ارتكاب جريمتها، حيث شاركتها البطولة كل من روبي، درة، سلوى خطاب، نهى العمروسي، سلوى محمد علي، وحنان يوسف.

وفي 2015 أطلت نيللي بمسلسل «تحت السيطرة»، بمشاركة ظافر العابدين الذي أدى دور «حاتم»، وهو رجل متمسك بالعادات والتقاليد، وترك زوجته بسبب سر في حياتها، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج تامر محسن، فيما ضم نخبة من الممثلين أبرزهم أحمد وفيق، نسرين أمين، جيهان فاضل، هاني عادل، وعدد من نجوم الدراما المصرية.

وأطلت نيللي في 2016 من خلال مسلسل «سقوط حر»، الذي يروي قصة سيدة مضطربة نفسياً تُتهم بقتل زوجها وشقيقتها، فتقرر المحكمة إدخالها إلى مصحة للعلاج النفسي، إذ تتعرض لمشكلات عدة، فتتوالى الأحداث إلى أن تكشف حقيقة مقتل زوجها وشقيقتها. و«سقوط حر» من إخراج شوقي الماجري، وتأليف مريم نعوم ووائل حمدي، وبطولة فريال يوسف، وهبة عبدالغني، ومحمد كمال، وعلياء عساف، وأحمد وفيق، وآخرين.

بعيداً عن الدراما

قدمت نيللي في رمضان 2017 المسلسل الدرامي «لأعلى سعر»، من خلال دور يختلف عن الأدوار التي أدتها في الأعمال الدرامية السابقة، بعيداً عن أجواء الدراما، من سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل. وطرح العمل بجرأة موضوع الخيانة الزوجية، وجسّد واقعاً مستمداً من خلال شخصية «جميلة» راقصة الباليه الشهيرة، التي تخلّت عن طموحها من أجل زوجها طبيب التجميل وابنتهما «عائشة»، فانقلبت حياتها رأساً على عقب.

• نجحت نيللي كريم في تجسيد شخصيات مختلفة ترك كلّ منها بصمته في عالم الدراما الرمضانية.

• 242 مليون مشاهدة محتملة، و32 مليون مشاركة في تحدي المسلسلات الرمضانية على «تيك توك».

• 98 ألف مشاهدة رقمية لمسلسل نيللي كريم على منصة «أوان» وحدها، خلال النصف الأول من رمضان.



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