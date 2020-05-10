بالصور.. "كورونا" يكشف حقيقة الفقر في أغلى مدن العالم.. الالاف ينتظرون حصصا غذائية

المصدر: جنيف-أ ف ب

في جنيف، إحدى أغلى مدن العالم وقف آلاف الأشخاص في صفوف طويلة للحصول على حصص غذائية مجانية في وقت كشفت أزمة وباء كوفيد-19 فيها عن فقراء لا يظهرون عادة في المدينة.

في هذه المدينة السويسرية الشهيرة ببنوكها وصناعة الساعات الفاخرة ومحلاتها الراقية، بدأ الناس بالاصطفاف منذ الساعة الخامسة صباحا ، وفق جمعية "كرافان التضامن" المنظم الرئيسي للمبادرة.

وفيما بدأ توزيع الحصص في استاد للهوكي في جنيف بعد أربع ساعات، كان طابور الناس الذين وضع غالبيتهم الكمامات والأقنعة الواقية ويقفون على مسافة مترين بين بعضهم البعض، قد وصل طوله إلى كيلومتر ونصف. وقال المنظمون إنهم يعتقدون إن الأعداد مساوية على الأقل للذين جاؤوا قبل أسبوع وتجاوز عددهم ألفي شخص.

وبحسب مكتب الاحصاءات الفدرالي السويسري فإن نحو 8 % من الشعب، يعتبرون من الفقراء، من بين نحو مليون يعيشون في وضع غير مستقر.

تم توضيب نحو 1500 كيس وتعبئتها بالأرز والمعكرونة والقهوة وحبوب الفطور وسلع أخرى. وصُفّت على جدران المدخل الكبير وملأت قاعة مجاورة. وإذا نفذت المواد الغذائية، توزّع قسائم بقيمة 20 فرنك، .

وأظهر استطلاع شمل 550 شخصا من الذين جاؤوا للحصول على مساعدة قبل أسبوع، أن نصفهم غير مسجلين، لكن ثلثهم يحمل تصريح إقامة ونحو أربعة بالمئة منهم سويسريون.

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