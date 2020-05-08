تقرير رسمي: أصحاب الاصول الافريقية والآسيوية أكثرعرضة للوفاة ب"كورونا"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

توصّل تحليل جديد لمكتب الاحصاءات الوطنى في بريطانيا إلى أن أصحاب البشرة السوداء او من هم من اصول افريقية، أكثر عرضة للوفاة من غيرهم بفيروس كورونا. وقارن المكتب البيانات المتوفرة عن وفيات الفيروس في المملكة المتحدة والمعلومات التي اشتمل عليها أخر مسح أجري للتعداد السكاني وتركيبته العرقية الصادر في 2011 في البلاد. بحسب هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي".

ومع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل العمر، والظروف المعيشية من حيث المكان وخدمات الصحة المتوفرة وعوامل النقص أو الافتقار لأمور جوهرية، وجد المكتب أن الرجال والنساء من أصحاب البشرة السوداء هم الأكثر عرضة للوفاة جراء كورونا مقارنة بأصحاب البشرة البيضاء.

كما أظهر الفحص أن الرجال والنساء في بريطانيا من المنحدرين من أصول هندية أو بنغلاديشية أوباكستانية هم عرضة لخطر أعلى مقارنة بذوي البشرة البيضاء.

ولم يفسر التقرير الإحصائي الأسباب التي تجعل من أشخاص دون آخرين أكثر عرضة لمخاطر صحية بسبب الإصابة بكورونا.

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