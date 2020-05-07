حادث أليم في لبنان.. طفلة تشنق نفسها مقلدة مشهدا في مسلسل

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

لقيت طفلة لبنانية تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها، أمس الأربعاء، شنقاً بعد أن حاولت تقليد مشهد انتحار ممثلة في المسلسل التركي "البحر الأسود" الذي يعرض خلال شهر رمضان على إحدى المحطات اللبنانية. بحسب وكالة النشرة اللبنانية ووكالات إخبارية محلية.

وقامت الطفلة، التي تقيم في بلدة الروضة بالبقاع الغربي، بتقليد المشهد حيث علقت شريط حذاء في حديد النافذة وتسلقت مستخدمة بعض الوسائد، ما أدى إلى اختناقها ووفاتها.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى فقد تكرر موت أطفال متأثرين بمشاهد تعرضها مسلسلات عربية وتركية، كان أخرها طلفة سورية حاولت تقليد مشهد انتحار الفنانة كندة حنا في مسلسل " خاتون".

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