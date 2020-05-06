علماء رياضيات يرجّحون أن يكون للكون وعياً

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يعمل علماء رياضيات على صقل نموذج غريب، يستهدف قياس الوعي، ويُدعى نظرية المعلومات المتكاملة؛ وذكر موقع «نيو ساينتست» أنها طالما أثارت الجدل لأنها تذهب إلى شيء غريب: عندما تتطرق إلى الأشياء غير الحية - الآلات والجسيمات دون الذرية، وحتى الكون ذاته - تذهب إلى أن لكل منها وعياً أيضاً.

وقال عالم الرياضيات في مركز ميونيخ لفلسفة الرياضيات، يوهانس كلاينر: «قد يكون هذا بداية ثورة علمية».

تعتمد نظرية المعلومات المتكاملة على قيمة تُدعى «فاي»، تمثل التوصيلية البينية لعُقدة ما، سواء كانت تلك العقدة جزءاً من دماغ أو دوائر إلكترونية أو ذرة، أي إن تلك القيمة تمثل مستوى وعي العقدة، فَلِلقشرة المخية مثلاً قيمة كبيرة، لأنها تحوي تكتُّلاً كثيفاً من خلايا عصبية فائقة التوصيلية البينية.

وذكر الموقع أن النظرية عندما طُرحت، للمرة الأولى، كان حسبان قيمة «فاي» معقداً إلى حد معجز.

وقالت المختصة بعلم الإدراك في جامعة كونيتيكت، سوزان شنايدر: « الرياضيات قد تساعدنا على فهم الأساس العصبي للوعي في الدماغ، وربما حتى وعي الآلات، لكن سيفوتها شيء ولابد، وهو الطبيعة المحسوسة للتجربة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news