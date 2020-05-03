4 صور جديدة للأميرة شارلوت في عيدها الخامس

المصدر: لندن - رويترز

احتفلت الأميرة البريطانية شارلوت، ابنة الأمير وليام وزوجته كيت، بعيد ميلادها الخامس، أمس، في مناسبة شهدت نشر أربع صور جديدة للأميرة الصغيرة.

والتقطت والدتها الصور، الشهر الماضي، في منزل ساندرينغهام بشرق إنجلترا، حيث كانت الأسرة تساعد في تغليف وتوصيل طرود الطعام لأشخاص متقاعدين معزولين في تلك المنطقة المحلية. وفي الشهر الماضي، أكملت الملكة إليزابيث جدة والد شارلوت عامها الـ94. ومع ذلك، لم تكن هناك جلبة تذكر خلال الاحتفال بهذه المناسبة، إذ تواجه بريطانيا إجراءات عزل على مستوى البلاد، لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وهي أسوأ أزمة على المستوى الوطني منذ الحرب العالمية الثانية.

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