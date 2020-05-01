أطباء ألمان يطمئنون الصائمين الأصحاء في ظل كورونا: أنتم في أمان

المصدر: برلين - مونستر - روتفايل - د.ب.أ

لا يرى أطباء التغذية في ألمانيا مشكلة في صيام المسلمين خلال رمضان في ظل جائحة كورونا.

وقال مدير مركز الاختصاص للمساعدة الإنسانية في جامعة مونستر للعلوم التطبيقية، يواخيم جاردمان، إن: «فترات الصيام في رمضان غير مقلقة مطلقاً بالنسبة للأصحاء».

وأكد أن الصيام لا يضعف جهاز المناعة لدى الأشخاص الأصحاء الذين يتغذون على النحو السليم.

وغالباً ما ينظر إلى الصيام الديني بانتقاد في ألمانيا. وفي هذا العام، أثير جدل بشكل خاص حول ما إذا كان صيام رمضان قد ينطوي على مخاطر صحية بسبب جائحة كورونا.

وكتبت منظمة الصحة العالمية في كُتيبها المعلوماتي «ممارسات رمضان الآمنة في سياق كوفيد-19»: «الأشخاص الأصحاء من المفترض أن يكونوا قادرين على الصيام في رمضان مثل العام الماضي»، مشيرة في المقابل إلى أنه لا توجد دراسات حتى الآن عن الصيام ومخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

من جهتها، رأت الرئيس الثاني للجمعية الطبية الألمانية للصيام العلاجي والتغذية، مارتا ريتسمان - فيدريش، أنه ليس فقط المسلمون هم الذين يطرحون حالياً السؤال حول ما إذا كان الصيام يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت: «نحن نناقش هذا الآن بشكل مكثف مع زملائنا في مجلس الإدارة»، مضيفة أنه يتعين فقط على المسنين والأشخاص الذين يعانون من ضعف جراء مرض معين أو لديهم جهاز مناعي ضعيف أن يكونوا حذرين من الصيام.

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