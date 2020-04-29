حسين الجسمي ينشر التفاؤل بـ «سُنّة الحياة» في رمضان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي في الأجواء الرمضانية مع الملايين من المصريين بأغنية حملت عنوان «سُنّة الحياة»، من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وألحان الفنان محمود العسيلي.

وجاءت الأغنية تحت شعار ووسم #وحشتنا_اللمة، وبتعاون يعد الأول للجسمي مع إحدى الشركات العالمية للاتصالات في مصر.

وحققت الأغنية نجاحاً وانتشاراً كبيراً بين الجمهور في مصر خلال شهر رمضان المبارك. وأشاد كثيرون بروح الأمل التي تبثها الأغنية، وكذلك التفاؤل بلمّ الشمل والتواصل بين الأهل والأحبة، خصوصاً في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وأكد الجسمي سعادته الدائمة بمشاركة مصر والمصريين أفراحهم ومناسباتهم الاجتماعية والوطنية والعاطفية المختلفة، وتوجيه الرسائل الإيجابية دائماً، وطمأنة الناس وبث الأمل في نفوسهم.

وحملت فكرة الأغنية الدعائية التي صورت بطريقة الفيديو كليب، البعد والتقارب في الحياة الاجتماعية اليومية، ومراحل الاشتياق واللمة بين الأحبة والعائلة والعودة من السفر، وهو ما جسدته مجموعة من الشباب المصري في سيناريو فيديو الأغنية الذي طرح وعرض عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالفنان الإماراتي، بالإضافة إلى المنصات الخاصة بشركة أورنج في مصر.

ومن كلمات الأغنية: «لو طالت المسافات.. وبعدتنا الأيام.. ما بينا ألف حاجه.. تبيِّن الاهتمام.. مين قال إن التلاقي.. لُقى وسلام بالإيد.. فيه قلوب بتحس بينا.. لو حتى من بعيد».

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