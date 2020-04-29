منظمو مهرجان بولندا: سنبدع لكم أجمل حفلة منزلية

المصدر: وارسو ■د.ب.أ

ألغيت نسخة 2020 من بولندا روك، وهو أكبر مهرجان موسيقي مجاني في أوروبا، في شكله التقليدي الذي يقام في الهواء الطلق بسبب وباء كورونا، ولكن سيطلق على الإنترنت.

وكتب المنظمون: «سنبدع لكم أجمل حفلة منزلية في العالم». ويبقى تاريخ المهرجان دون تغيير بين 30 يوليو وأول أغسطس. ويقام المهرجان بمدينة كوسترزين ناد أودرا في بولندا على الحدود مع ألمانيا، وسيعود إلى المدينة نفسها العام المقبل في أواخر يوليو 2021. يشار إلى أن مهرجان Poland Rock هو أكبر مهرجان موسيقى في الهواء الطلق في بولندا وأكبر مهرجان موسيقي مجاني في أوروبا. ونظم للمرة الأولى في عام 1995 كتعبير عن الشكر للمتطوعين الذين جمعوا الأموال لمؤسسة الأوركسترا الكبرى لمساعدات الكريسماس الخيرية. ويعد المهرجان ظاهرة ثقافية في بولندا، المعروفة بالأجواء المجتمعية والتسامح. ويجذب كل عام مئات الآلاف من بولندا وبلدان أخرى.

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