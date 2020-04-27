100 ساعة وساعة في مزاد لـ «كريستيز»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتزم دار كريستيز للمزادات عرض مجموعة خاصة تتألف من 101 ساعة من ساعات كارتييه الفريدة المصنوعة بأرفع المعايير الحرفية، والتي يعود بعضها إلى أكثر من 80 عاماً، في مزاد خاص يقام في الأول من يوليو المقبل في فندق فورسيزونز دي بيرج بمدينة جنيف. وجُمعت الساعات في هذه المجموعة الاستثنائية على مدار 30 عاماً، وحظيت كل ساعة فيها بمكانة لا تحظى بها سوى مرة واحدة في العمر. ويراوح السعر التقديري للمجموعة بأكملها بين 3.9 و5.7 ملايين فرنك سويسري، في حين تبدأ الأسعار التقديرية للقطع المنفردة عند 8000 فرنك سويسري.

وكانت العلاقة التي نشأت في بداية القرن الـ20 بين لويس كارتييه وصانع الساعات الكبير موريس كوت ساعدت على تعزيز سمعة كارتييه بوصفه صانعاً بارزاً للساعات المرصّعة بالجواهر. واتخذ كوت من الساحر جان يوجين روبرت هودين، الذي يعتبره كثيرون مؤسس النمط الحديث من تحضير الأرواح، مصدر إلهام، واستطاع دمج أكثر آليات العمل الميكانيكية تقدماً من الناحية التقنية في تصاميمه، ما مكّنه من إبداع أعمال تستمر في إبهار الناس، وبثّ البهجة في نفوسهم إلى اليوم.

واشتهر كوت بصناعة الساعات الغامضة، التي تُخفي آليات عملها الميكانيكية في إطاراتها. واستحوذت دار كارتييه في عام 1973 على إحدى هذه الساعات الرائعة من سوق الفن، في خطوة أدّت إلى ما أصبح يُعرف باسم مجموعة كارتييه، التي باتت تتألف اليوم من أكثر من 1600 قطعة من المجوهرات والساعات المعصمية والساعات والقطع الفنية الثمينة.

وتعرض أشهر المتاحف في العالم إبداعات كارتييه في معارض ومناسبات مهمة.

وتتمتع كريستيز بحضور عالمي في 46 بلداً، ولديها 10 صالات مزاد حول العالم، موزعة في لندن ونيويورك وباريس وجنيف وميلان وأمستردام ودبي وزيوريخ وهونغ كونغ وشنغهاي.

ولطالما ارتبط اسمها بالفنون الاستثنائية والخدمة غير المسبوقة والخبرات الدولية الواسعة. وتقيم الشركة نحو 350 مزاداً سنوياً ضمن أكثر من 80 فئة، تشمل جميع مجالات الفنون الجميلة والزخرفية، والمجوهرات، والصور الفوتوغرافية، والمقتنيات، وغيرها.

ساعات المجموعة الاستثنائية جُمعت على مدار 30 عاماً.

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