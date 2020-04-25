مقطع فيديو صيني يثير موجة غضب في الفلبين

المصدر: مانيلا - د.ب.أ

أثار مقطع فيديو، يهدف إلى الاحتفال بـ«عهد جديد من الشراكة» بين الفلبين والصين، وسط تفشي فيروس كورونا انتقادات اليوم السبت من جانب فلبينيين غاضبين.

وكانت السفارة الصينية في مانيلا قد أصدرت مقطع فيديو متضمناً أغنية بعنوان «ايسانج داجات» (بحر واحد) على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الجمعة.

ومنذ ذلك الحين، أثارت الأغنية ردود فعل غاضبة من قبل فلبينيين، انتقدوا صورة بحر تشترك فيه الصين والفلبين، على النقيض من الوضع القائم في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال أحد الغاضبين في تغريدة «بحر غرب الفلبين تابع لنا» في إشارة إلى المنطقة المتنازع عليها من خلال اسمها الفلبيني.

وطلب آخر في تغريدة أيضاً، من السفارة الصينية عدم الحديث عن «بحر واحد» مضيفاً «لا ينسى أحد أنكم أسأتم معاملة صيادينا».

وطبقاً للسفارة الصينية «فإن الأغنية مخصصة لهؤلاء الذين ساهموا في حربنا ضد الوباء من البلدين، لاسيما فريق من الخبراء الطبيين الصينيين (الذي قام بزيارة إلى هناك لمساعدة) الفلبين».

وكانت وزارة الصحة الفلبينية قد سجلت الجمعة 211 حالة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد-19، ما يرفع الحصيلة المحلية إلى 7192، وسجلت 15 حالة وفاة إضافية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 477.