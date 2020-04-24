برنامج مدفع الإفطار من الشارقة.. هل سيتوقف بسبب كورونا؟

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بعد أكثر من عقدين من انطلاقه على شاشة قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، هل سيتوقف مدفع الإفطار عن الانطلاق نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة؟.. سؤال شغل كثيرين، إذ يعد مدفع الإفطار أحد أهم التقاليد الرمضانية التي تحتضنها الشارقة في شهر رمضان المبارك، وأصبح طقساً مميزاً واحتفالياً للذين يجتمعون حوله يومياً بانتظار لحظة الإفطار.

وأكدت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، استمرارها في بث البرنامج من مقر جديد، إذ ينطلق هذا العام من مقر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون يومياً، ويبث الساعة 6:30 مساءً طوال أيام الشهر الفضيل، عبر قناة الشارقة، ويقدمه الإعلاميان يوسف شعبان، وعبدالرؤوف حسن.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الفقرات الثقافية والدينية والمجتمعية، ومنها فقرة «وصايا نبوية» التي تتناول قصصاً ومواقف مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفقرة «حدث في رمضان» التي تتناول مواضيع وقضايا تختص بالشهر الكريم، بالإضافة إلى استعراض مواقيت أذان المغرب في مدن منطقتي الشرقية والوسطى في الشارقة.

ويقدم البرنامج للمشاهدين مجموعة من المسابقات التفاعلية، إذ يطرح يومياً سؤالاً واحداً في نهاية الحلقة، ويرسل إجابتها المشاركون عبر رسائل نصية، ويتم اختيار ثلاثة فائزين يومياً، وتبلغ قيمة الجوائز 3000 درهم.

يذكر أن أول مدفع في الشارقة انطلق منقولاً على الهواء مباشرة عبر تلفزيون الشارقة، منذ أكثر من 20 عاماً، ليتحول إلى أحد أهم الطقوس الرمضانية في الإمارة.