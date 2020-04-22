سلطان النيادي يعود إلى الإمارات بعد رحلة علاج 8 أشهر

المصدر: حياة الحرزي - دبي

أجواء من الفرح والترحاب، شهدتها حسابات نجوم إماراتيين على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إعلان الفنان الإماراتي سلطان النيادي، عودته إلى الإمارات، بعد رحلة علاج استمرت نحو ثمانية أشهر في أحد مستشفيات مدينة «هوستن» الأميركية، بعد تعرّضه لأزمة صحية في أغسطس الماضي.

ومن على باب الطائرة التي أقلته لأرض الوطن، قال النيادي في تغريدة: «مرت ثمانية أشهر عجاف، نعانيها ونستعين بالصبر والدعاء.. ومن الأمور المفرحة هذا الاحتواء من أسرتي الصغيرة، واهتمام الوطن، ممثلاً في طاقم القنصلية والملحقية العسكرية.. وأنا على باب الطائرة أتوجه بالشكر لكل من تواصل معي أو مع أسرتي بالسؤال، والشكر موصول لجميع من دعا وسأل عني عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وسارع فنانون إلى الترحيب بالنيادي. وقال الكاتب جمال سالم عبر «إنستغرام»: «شهور طويلة وأيام ثقيلة افتقدناك يا بومحمد.. عسى ترجع الأيام الخوالي.. وجلسات الربع والصداقة مع من تحب.. ونسمع منك كلماتك التي طالما كررتها».

بينما كتب الفنان الدكتور حبيب غلوم: «الله يعينيك بومحمد، وإن شاء الله تكون بيننا قريباً». وكتب الوسمي: «طهور وأجر وعافية والحمد لله على السلامة». كما رحبت بعودة النيادي الفنانات فاطمة الحوسني وأمل محمد وشمعة ورنا أبيض.

يشار إلى أن النيادي طوال فترة تلقيه العلاج في أميركا، لم ينقطع عن التواصل مع جمهوره، وظل حاضراً في العديد من المناسبات، كما تفاعل مع أحداث مر بها الوسط الفني.

وعبّر في مارس الماضي عن فرحته بجائزة الشخصية المحلية المكرّمة، ضمن فعاليات أيام الشارقة المسرحية، التي جاءت تثميناً لمسيرته الفنية، إذ كتب: «تكرمت مرتين، مرة في افتتاح أيام الشارقة المسرحية في الدورة الـ30، ومرة حين وصلتني في أميركا الشهادة ودروع التكريم وكتيب التكريم، التي كانت كل كلمة فيه تعدّ وساماً وأكاليل ورد على صدري».

النيادي من على باب الطائرة: «شكراً لكل من سأل عني».

فاز بجائزة الشخصية المحلية المكرّمة في «الأيام المسرحية».