نموذج رياضي يحدّد تأثير تدابير الحجر الصحي

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

عرضت الصحف والقنوات التلفزيونية، خلال الأسابيع الماضية، رسوماً بيانية يومية لانتشار عدوى «كوفيد-19»، وطُورت نماذج رياضية اعتماداً على بيانات دراسات سابقة لطريقة انتشار مرض السارس أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، واستطاع فريق من المهندسين في معهد ماساتشوستس للتقنية تصميم نموذج رياضي يستخدم بيانات انتشار الإصابات بمرض كوفيد-19، ويدمجها مع شبكة عصبية لتحديد فعالية تدابير الحجر الصحي، والتنبؤ بشكل أفضل بسرعة انتشار الفيروس.

وقال راج دانديكار طالب الدكتوراه في المعهد «يعد نموذجنا هو الأول الذي يستخدم بيانات انتشار الفيروس ويدمج مجالين مختلفين: تعلم الآلة وعلم الأوبئة». ويعمل دانديكار مع جورج بارباستاتيس أستاذ الهندسة الميكانيكية في المعهد منذ أشهر على تطوير هذا النموذج. وتستعمل معظم النماذج المستخدمة للتنبؤ بانتشار المرض نموذجاً يدعى «إس إي آي آر»، وهو يصنف الأشخاص إلى مجموعات، لكن الباحثيّن حسّنا النموذج واستبعدا الأشخاص المصابين الموجودين في الحجر المنزلي، ما يقلل احتمال نشرهم للعدوى إلى الآخرين.