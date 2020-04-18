دواء تجريبي يفرح أميركا.. تعافي عدد من مرضى "كورونا" بأقل من أسبوع

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تنشغل وسائل إعلام أميركية بخبر مفرح عن مرضى في مستشفى بشيكاغو استجابوا بشكل لافت لعلاج Remdesivir التجريبي، وخرجوا بعد أقل من أسبوع، بعد أن خفف الدواء المذكور الحمى والأعراض التنفسية الحادة التي كانوا يعانون منها.وأظهرت بيانات جزئية علامات مشجعة بعد تجارب لعقار تجريبي لشركة أميركية على مرضى بحالات حادة من "كوفيد-19". بحسب " رويترز" و" العربية نت".

وقال موقع (ستات) الإخباري الطبي على الإنترنت إن مستشفى تابعا لجامعة شيكاغو رصد تعافيا سريعا من أعراض الحمى والجهاز التنفسي، حيث غادر جميع المرضى تقريبا المستشفى خلال أقل من أسبوع.

وذكر أن مستشفى يو شيكاغو ميديسن استعان بمتطوعين عددهم 113 شخصا مصابين بحالات حادة من الوباء من أجل خوض تلك التجربة، مضيفاً أن معظم المشاركين غادروا المستشفى، بينما توفي مريضان فقط.

وأظهر تحليل لنشرة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن" الأسبوع الماضي أن نسبة الثلثين من مجموعة صغيرة من المرضى المصابين بحالات حادة من كوفيد-19 شهدوا تحسنا في حالتهم بعد علاجهم بعقار ريمديسيفير.

وأكدت الشركة المصنعة للدواء أن "شمول البيانات بحاجة إلى تحليل من أجل استخلاص أي نتائج من التجربة". وأوضح مستشفى "يو شيكاغو ميديسن"،أن "البيانات الجزئية من تجربة سريرية مستمرة، هي بالأساس غير مكتملة ولا ينبغي استخدامها لاستخلاص نتائج".

ويتوقع صدور نتائج من المرحلة الثالثة من الدراسة على مرضى بحالات حادة من كوفيد-19 في نهاية الشهر، وتوفر بيانات إضافية من دراسات أخرى في مايو.

يشار على أنه حتى الآن لا يوجد أي دواء معتمد لكوفيد-19، وهو مرض شديد العدوى ناتج عن فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من مليوني شخص في أنحاء العالم.