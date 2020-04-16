حديقة حيوانات ألمانية تخطط لـ"ذبح حيواناتها" إذا جاعت بسبب كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت حديقة حيوان ألمانية إنها تخطط لـ"ذبح بعض حيواناتها" وإطعامها للبعض الآخر، في حال نفاد الموارد المالية المخصصة لإطعام الحيوانات أو وضع قيود على التوريد، بسبب تعليمات الإغلاق المنفذة في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت فيرينا كاسباري مديرة حديقة الحيوان "تيبارك نيومونستر" إنه إذا "لم يعد لدي أية أموال لشراء الأعلاف أو إذا حصل أن مورد الأعلاف لم يعد قادرا على التسليم بسبب قيود جديدة، فإنني سوف أذبح حيوانات لإطعام الحيوانات الأخرى".

وخططت المديرة لهذا الحل "الراديكالي" بسبب الضغوط المالية الناجمة عن الإغلاق الذي أمرت به الحكومة الألمانية.

وقالت كاسباري لوكالة الأنباء الألمانية أن "مثل هذه الإجراءات لن تنفذ إلا كملاذ أخير".

ولم تتوفر معلومات عن الحيوانات التي سيتم ذبحها أولاً، والتي سيتم حفظها بموجب الخطة، إلا إن الحديقة التي تضم حوالي 700 من الحيوانات على مساحة 24 هكتارا أكدت تصريحات مديرتها وبينت أن "دبا قطبيا ثمينا يدعى فيتوس هو أكبر دب قطبي في ألمانيا سوف ينجو حتى نهاية العملية.