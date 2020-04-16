ماراثون دبي للأفكار يقدم حلولاً مبتكرة لمواجهة «الأزمة»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي، بالتعاون مع مجموعة آرت دبي، مبادرة ماراثون دبي للأفكار، لدعم المجتمع الإبداعي في دبي، إذ استهدفت المبادرة، من خلال دعوة مفتوحة للمقترحات، استقطاب الأفكار التي من شأنها مواجهة التحديات الحالية، التي تواجهها المجتمعات الإبداعية والثقافية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهد يوما السابع والثامن، من الشهر الجاري، سلسلة من ورش العمل الإلكترونية، التي جمعت عدداً من الخبراء الدوليين والمحليين من مختلف المجالات، للعمل معاً بهدف الوصول إلى حلول محتملة لهذه التحديات.

وولدت المبادرة في 22 مارس الماضي، حينما أُقيم إلكترونياً عددٌ من ورش العمل، التي جمعت 70 من أفراد المجتمع الثقافي من الشركات الصغيرة والممارسين المستقلين، بهدف تحديد التحديات الأساسية التي تواجه المجتمعات الإبداعية.

وأطلقت، في 31 مارس الماضي، دعوة مفتوحة للمشاركة بماراثون دبي للأفكار، وتقديم المقترحات التي توفر حلولاً لهذه التحديات. وشهدت المبادرة إقبالاً كبيراً لتستقطب - في غضون ثلاثة أيام فقط من إطلاقها - 320 مشاركة، تبعه اختيار أكثر من 100 شخص، ليساعدوا على إيجاد الحلول، من خلال ورش العمل، في السابع والثامن من أبريل الجاري.

وأعربت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، هالة بدري، عن اعتزازها بالنتائج التي توصلت إليها المبادرة، مؤكدةً أهميتها في رصد الحلول الممكنة، للتحديات التي يواجهها القطاع الثقافي في الإمارات.

وقالت إن «(المبادرة) قدمت نموذجاً فريداً عن روح المسؤولية والإيجابية، وقيم التعاون والتعاضد التي تجلت بأبهى صورها في الإسهامات من جميع مؤسسات وأفراد المجتمع الإبداعي والثقافي في دولة الإمارات».

وأضافت بدري أن «(المبادرة) ستفتح لنا آفاقاً رحبة في المرحلة المقبلة، للوصول إلى حلول محتملة يمكن دخولها حيز التنفيذ لدعم المجتمعات الإبداعية والثقافية في الدولة، لمواجهة التحديات التي تواجهها تحت وطأة الأزمة الراهنة، وتتيح لنا الاضطلاع بمسؤوليتنا المشتركة في رفدها».

وأشاد الفنان وأستاذ الفنون الجميلة، باف شيمانسكي، بالمبادرة، وبمستوى المشاركات، مؤكداً أن «ماراثون دبي للأفكار نجح في توحيد جهود طيفٍ واسعٍ من المبدعين، من مختلف أنحاء العالم، وسط أزمة يمر بها الجميع».