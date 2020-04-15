تلفزيون دبي و«سما» يرفعان سقف المنافسة في رمضان

المصدر: دبي■الإمارات اليوم

أعلن تلفزيون دبي، بقنواته المتعددة، عن قائمة المسلسلات الخاصة لشهر رمضان 2020، والتي تتضمن باقة متنوعة وغنية من الأعمال الدرامية والكوميدية، إلى جانب برامج الكرتون والرسوم المتحركة الخاصة بالشهر الفضيل، والتي تجمع بين المحتوى الراقي وجودة الإنتاج بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الإمارات ومنطقة الخليج والعالم العربي، رافعة سقف المنافسة في مجموع ونوعية البرامج التي تعرضها في شهر رمضان.

وستقوم شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، خلال شهر رمضان المبارك 2020، بعرض 10 مسلسلات وأعمال درامية وكوميدية، إلى جانب برامج الكرتون والرسوم المتحركة الخاصة بالشهر الفضيل، حيث تتضمن باقة متنوعة من الأعمال الدرامية والكوميدية الخليجية والعربية على شاشة تلفزيون دبي أربعة مسلسلات، هي: «خيانة عهد»، تأليف: أمين جمال، وأحمد عادل سلطان، إخراج: سامح عبدالعزيز، بطولة: يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، وبيومي فؤاد. «سكر زيادة»، تأليف: أمين جمال وورشته الدرامية، إخراج: وائل إحسان، بطولة: نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة فاخر. «بميت وش»، تأليف: أحمد وائل وعمرو الدالي، إخراج: كاملة أبو ذكري، بطولة: نيللي كريم، آسر ياسين، ومصطفى درويش. «رقم الحظ 7»، تأليف: مريم نصير، إخراج: مصطفى الرشيد، بطولة: هيا عبدالسلام، فؤاد علي، ميثم بدر، وإيمان الحسيني.

محلي خليجي

وسيتابع الجمهور على شاشة قناة سما دبي ستة مسلسلات، تتضمن باقة متنوعة وغنية من الأعمال الدرامية والكوميدية المحلية والخليجية ومسلسلات الكرتون، هي:

«بنت صوغان»، وهو إماراتي تراثي سيناريو وحوار: جمال سالم، إخراج: عارف الطويل، بطولة: أحمد الجسمي، علي التميمي، سعيد سالم، رزيقة طارش، أمل محمد، وجمعة علي. «شغف» بطولة: هدى حسين، حسين المنصور، جاسم النبهان، عبدالله بوشهري، وزهرة عرفات. «حكايات ابن الحداد» كوميدي متخيل، تأليف: أحمد الكوهجي، إخراج: يوسف الكوهجي، بطولة: علي الغرير، خليل الرميثي، جمعان الرويعي، وحسن محمد. الموسم الثاني من «قرقاشة»، تأليف: بشار الجزاف، وعباس اليوسفي، وفيصل العميري، وموسى عبدالله، إخراج: عباس اليوسفي، بطولة: لولوة الملا، شيلاء سبت، خالد البريكي، ومشعل الشايع. وسيكون الجمهور مع الموسم 15 من «شعبية الكرتون»، تأليف وإخراج: حيدر محمد ونخبة من المبدعين الإماراتيين، إضافة إلى الموسم الرابع من «خوصة بوصة»، تأليف جمال سالم، سامح سر الختم، وأيمن فتيحة، إخراج: نجلاء الشحي.

معاً في رمضان

في الوقت الذي تعود فيه نجمات الدراما المصرية: نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر إلى الشاشة الفضية، من خلال العرض الأول للمسلسل الدرامي «سكر زيادة»، حول أربع سيدات مسنات، يقمن في فيلا واحدة، لكل واحدة منهن ميولها واتجاهاتها المختلفة عن الأخريات، لكن القاسم المشترك الذي يجمعهن هو الصداقة والألفة والذكريات.

وفي إطار كوميدي مختلف، تطل نيللي كريم وآسر ياسين، في أحداث المسلسل الجديد «بميت وش»، مع «ليلى» و«طاهر» اللذين يلتقيان معاً، لتشكيل فريق «احتيال» خماسي.

محبو الأعمال الكوميدية الراقية موعدهم مع هيا عبدالسلام ونجوم مسلسلها الجديد «رقم الحظ 7»، وحكايات مجموعة من زملاء الدراسة الجامعية.

رمضان نوَّر سمانا

من خلال دعمها الدائم للممثل الإماراتي والأعمال الإماراتية المتميزة، يأتي المسلسل الإماراتي التراثي «بنت صوغان»، الذي سيتابعه الجمهور حصرياً على قناة سما دبي، في عودة لحكايات الزمن الجميل، والأجواء البسيطة في قرية منسية قبل مرحلة اكتشاف النفط.ويعود المخرج الإماراتي حيدر محمد مع نخبة من المبدعين الشباب، لتقديم الموسم 14 من المسلسل الكرتوني الإماراتي «شعبية الكرتون»، برؤية متجددة وحلقات جديدة.

كما تعود المخرجة الإماراتية نجلاء الشحي إلى شاشة قناة سما دبي، من خلال الموسم الرابع من المسلسل الكرتوني «خوصة بوصة»، ومجموعة من الشخصيات الطريفة بهدف التعريف بتفاصيل حياة العائلة الإماراتية.

وتطل النجمة الخليجية هدى حسين في المسلسل الدرامي الجديد «شغف»، حول شخصية «دانة» الفنانة التشكيلية التي تصاب بعجز أفقدها التحكم بيدها، حيث تشاء الظروف أن تلتقي بشاب موهوب بالفطرة تستعين به ليعيد رسم أفكارها والشغف الذي فقدته مع مرور الأيام، من دون أن تعلم أنها تكتب نهايتها. ومع نجوم الكوميديا البحرينية، تدور أحداث المسلسل الكوميدي الجديد «حكايات ابن الحداد»، في آخر مشاركة فنية للنجم البحريني الراحل علي الغرير، وتدور الأحداث الكوميدية ضمن أجواء خيالية وحكايات مفترضة هادفة، لمدينة يحكمها والٍ خفيف الظل، يتظاهر بالحكمة والقوة أمام شعبه، لكنه ضعيف الشخصية ودائم الاستشارة لزوجته ووزيره الطامع في الوصول إلى كرسي الولاية.

ولمحبي الأجواء الكوميدية الخفيفة، سيتابع جمهور قناة سما دبي الموسم الثاني من «قرقاشة»، والعديد من المواقف الكوميدية التي لا تخلو من روح الفكاهة والرسائل الاجتماعية الهادفة.

رفع سقف المنافسة

قال المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري: «في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة، التي يعيشها العالم في سعيه الحثيث لاحتواء فيروس كورونا المستجد، الذي فرض على الجمهور المكوث الاضطراري في المنزل، ورفع سقف المنافسة بين القنوات التلفزيونية لتقديم الأفضل من ناحية الشكل والمضمون، تأتي خيارات شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي الدرامية، هذا العام، لتعكس الحرص على تقديم أعمال ومسلسلات درامية مختارة تتميز بالمحتوى الفكري والاجتماعي الهادف، وتعد من أفضل الأعمال المنتجة في هذا العام، والتي عمل على تقديمها نجوم الدراما من كتاب سيناريو ومخرجين ونجوم، طالما تمتعوا بالكثير من النجومية والصدقية، وبما يتماشى مع خصوصية الشهر الفضيل، واستراتيجية (تلفزيون دبي بقنواته المتعددة)، التي تهدف في هذا المجال إلى إنتاج الأعمال الدرامية والمسلسلات ذات السوية الفكرية والفنية العالية».

دورة استثنائية

أكدت مدير القنوات العامة في قطاع الإذاعة والتلفزيون ومديرة تلفزيون دبي، سارة أحمد الجرمن، أن تلفزيون دبي أعد دورة درامية وبرامجية استثنائية، من خلال إنتاجات درامية خاصة تتقدم صوب التميز والانفراد، في الوقت الذي ستكون فيه دورة شهر رمضان 2020 على شاشة تلفزيون دبي علامة فارقة للمشاهد العربي، من خلال تقديم مشروعات درامية متميزة، والبرامج المنتقاة في قالب متكامل يبرز مكانة شاشة تلفزيون دبي كاختيار أول للمشاهد العربي، وتأكيداً على دوره الريادي بأهمية مشاركة الجمهور اختيار ما هو جديد في عالم صناعة التلفزيون.

- «سكر زيادة» حول أربع سيدات مسنات، يقمن في فيلا واحدة.

- «بميت وش».. ليلى وطاهر يلتقيان لتشكيل فريق احتيال.

- «خوصة بوصة» شخصيات طريفة تعرِّف بتفاصيل حياة العائلة الإماراتية.

- «رقم الحظ 7» حكايات مجموعة من زملاء الدراسة الجامعية.