«فن جميل».. تكليفات جديدة تدعم الأعمال الفنية الرقمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «فن جميل»، المؤسسة الدولية المستقلة التي ترعى الفنون والتعليم والتراث في منطقة الشرق الأوسط، اليوم عن توجيه دعوة مفتوحة لتلقي طلبات المشاركة في برنامج التكليفات الفنية: الرقمية من «فن جميل». ففي استجابة لمستجدات الأحداث العالمية غير المسبوقة التي نشهدها حالياً، رأت المؤسسة تعديل الدورة الثالثة من برنامج التكليفات الفنية وتوسيع نطاقها لتشمل أعمالاً رقمية يتفاعل معها المتلقون في كل مكان. ويُعد تكليف عام 2020 فرصة لتقديم الإرشاد والتوجيه من قبل خبراء فنيين من معمل عبداللطيف جميل العالمي للتعليم (J-WEL).

ووجهت دعوة مفتوحة إلى الفنانين لتقديم طلباتهم إلكترونياً خلال موعد غايته 10 يونيو المقبل؛ وسوف يقع الاختيار على العمل الفائز خلال الصيف، مع إطلاق العمل وعرضه على الإنترنت لمدة ستة أشهر على الأقل خلال عامي 2020 و2021. وستتولى لجنة تحكيم خبيرة فرز ودراسة الطلبات وتختار العمل المطلوب تكليفه وإنتاجه. ويدعو برنامج «فن جميل» للتكليفات الفنية في نسخته الرقمية الفنانين إلى تقديم المشروعات أو الأعمال الفنية أو التجارب التي تتفاعل مع مفهوم «الوقت» أو «الزمن»، وكيف تأثرت فكرتنا عن الوقت بالانتشار الواسع لتطبيقات التكنولوجيا في مناحي الحياة الشخصية أو العامة أو العملية، حتى إنه يبدو في بعض الأحيان خافياً أو متجمداً. والتكليف فرصة لتجديد مفهومنا عن «الفن الرقمي» والطرق التي يمكنه من خلالها فحص ودراسة وتشكيل العلاقات والتجارب التي تستكشف هذا الموضوع. ويهتم التكليف بشكل أساسي بالفن والأفكار، وليس الأجهزة أو البرمجيات، ويتناول جانباً بعينه لمفهوم الوقت في عصرنا، ليقدمه لنا في واجهة رقمية يمكنها تناول «الوقت» وتحليل أبعاده؛ الماضي والحاضر والمستقبل.

وقالت المديرة التنفيذية في «فن جميل» أنطونيا كارفر: «ما قمنا به يعكس اهتمام (فن جميل) الدائم بدعم ممارسي الفنون وتشجيعهم لتقديم أعمال جديدة، غالباً في المجال العام، والتزام تجاه الابتكار المتأصل في نهجنا».