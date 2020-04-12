القبض على صاحب مركز للرُقية يدّعي توصله لعلاج لكورونا في موريتانيا

المصدر: نواكشوط - د.ب.أ

ألقت الشرطة الموريتانية أمس السبت القبض على شخص يمارس الرقية الشرعية والعلاج بالأعشاب، إذ ادّعى أن بحوزته عقاراً يشفي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مصدر أمني موريتاني إن الشرطة نفذت أمراً من النيابة بالقبض على يحظيه ولد داهي، رئيس مركز أحباب الرسول للرقية الشرعية والعلاج الطبيعي بناء على شكوى قدمتها وزارة الصحة ضده.

ووجهت وزارة الصحة الموريتانية تهم التزوير والتشويش على جهود التعبئة ضد فيروس كورونا، ومغالطة الناس وتهديد صحتهم وسلامتهم في الظروف الصعبة.

وكان ولد داهي قد أعلن قبل أيام عن تمكنه من إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد، إذ استدعته وزارة الصحة عقب نشر مقطع فيديو يعلن فيه الأمر، وقررت إغلاق مركزه.

وفتحت الشرطة تحقيقاً مع الشخص المعني قبل إحالته إلى النيابة العامة.

وأسس ولد داهي مركزه للرقية قبل سنوات، ويوجد مقره في العاصمة نواكشوط.

وحتى مساء الجمعة، سجلت موريتانيا سبع إصابات بفيروس كورونا تعافيت منها اثنتان، إضافة إلى وفاة واحدة.