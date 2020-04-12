910 آلاف دولار لمخطوطة أغنية لـ «البيتلز»

المصدر: نيويورك - وكالات

قالت دار جوليان للمزادات إن نسخة من كلمات أغنية فريق «البيتلز»، التي حققت نجاحاً كبيراً «هاي جود»، مكتوبة بخط الفنان بول مكارتني، بيعت بمبلغ 910 آلاف دولار، أول من أمس، أي تسعة أضعاف من القيمة الأصلية التي كانت مقدّرة لها، خلال المزاد الذي نظم في الذكرى الـ50 لانفصال الفرقة البريطانية.

وبيعت طبلة كبيرة قديمة عليها شعار «البيتلز»، واستخدمتها الفرقة خلال أول جولة لها في أميركا الشمالية عام 1964 بـ200 ألف دولار.

وكانت هذه المتعلقات ضمن أكثر من 250 تذكاراً من فريق «البيتلز» التي عرضت في المزاد الذي أقامته الدار، عبر الإنترنت في ذكرى مرور 50 عاماً على انفصال الفرقة. وبيع رسم لجون لينون وزوجته يوكو أونو، أطلق عليه اسم «باجيزم»، وهو مصطلح ابتكراه للسخرية من الأفكار النمطية، بـ93 ألفاً و750 دولاراً، في حين بيعت مطفأة سجائر كان يستخدمها عازف الإيقاع رينجو ستار في استديوهات التسجيل في «آبي رود» بلندن

بـ32 ألفاً و500 دولار. وعرضت للبيع خلال المزاد، الذي نظم عبر الإنترنت بسبب فيروس «كورونا» المستجد، 250 قطعة مرتبطة بالفرقة الشهيرة، من آلات غيتار واسطوانات نادرة وقطع تحمل توقيعات أفرادها بعد 50 سنة على انفصال أفرادها. ومن بين القطع الرئيسة الأخرى التي بيعت: غطاء آلة درامز يحمل شعار الفرقة، كان قد استخدم في جولة الفرقة الأولى في الولايات المتحدة عام 1964 وبيع بسعر 200 ألف دولار. وبيعت صفحة مكتوبة من سيناريو فيديو كليب أغنية «هيلو غودباي» (1967) بسعر 83 ألفاً و200 دولار.

المخطوطة حققت تسعة أضعاف من القيمة الأصلية المقدّرة لها.

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تذكاراً لفريق «البيتلز» عُرضت في المزاد.