سيارات ذاتية القيادة لنقل اختبارات «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مشفى مايو كلينك في مدينة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا عن استخدامه سيارات ذاتية القيادة لنقل اختبارات الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى المختبر بعد إجرائها في قسم اختبار المرضى، وطُور هذا المشروع بالتعاون بين هيئة النقل في المدينة وشركتين ناشئتين متخصصتين في تطوير السيارات ذاتية القيادة.

وحسب مرصد المستقبل التابع لمؤسسة دبي للمستقبل فقد استخدم المشفى أربع سيارات منذ نهاية شهر مارس، وعلى الرغم من أن هذه السيارات ذاتية القيادة، إلا أن سيارة يقودها بشر تسير خلفها لضمان عدم تأثير السيارات أو المشاة على مسار نقل العينات.

والمسافة بين قسم اختبار المرضى والمختبر قصيرة، لكن المشفى يريد الحد من تعرض موظفي المشفى للفيروس وتوفير الوقت، وقال كينت تيلين الرئيس التنفيذي لمايو كلينك «يساعد استخدام الذكاء الاصطناعي على حماية الموظفين باستخدام أحدث تقنيات المركبات ذاتية القيادة ويوفر وقت الموظفين الذي يمكن تخصيصه للعلاج والرعاية المباشرة للمرضى، ونحن ممتنون لـهيئة النقل في المدينة ولشركتي نافي وبيب على مساعدتنا في هذه الأوقات الصعبة.»

شكّل تفشي فيروس كوفيد-19 ضربة لقطاع صناعة السيارات ذاتية القيادة وأدى إلى تعليق مشاريع عدد من الشركات، وقال ناتنيل فورد الرئيس التنفيذي لهيئة النقل في مدينة جاكسونفيل في بيان صحافي «نستفيد الآن مما تعلمناه خلال الأعوام الثلاثة الماضية من خلال برامج اختبار السيارات ذاتية القيادة، ورأى فريقنا أن هذه الحالة هي فرصة لاستخدام التقنية الجديدة للاستجابة لهذه الأزمة في شمال شرق فلوريدا وزيادة سلامة اختبار المصابين بفيروس كوفيد-19.»

- تتبعها سيارة يقودها بشر، لضمان عدم التأثير في مسار نقل العينات.