مصر : حظر التجمعات الدينية والموائد الجماعية في رمضان

المصدر: القاهرة -رويترز

قال بيان حكومي يوم أمس، إن مصر ستحظر أي تجمعات دينية عامة خلال شهر رمضان الذي يبدأ في غضون أسبوعين تقريبا، ضمن إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الأوقاف المصرية في بيان أن مصر ستحظر أي تجمعات وإقامة موائد الإفطار الجماعية وغيرها من الأنشطة الاجتماعية الجماعية.

وأضافت الوزارة أن الحظر سيُطبق أيضا على عزلة الاعتكاف في المساجد التي يقضي فيها بعض المسلمين الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان في المساجد للصلاة والتأمل.

وسيبدأ شهر رمضان في 23 أبريل الجاري تقريبا اعتمادا على رؤية الهلال في بداية الشهر. وأمرت مصر الشهر الماضي بالفعل بإغلاق المساجد والكنائس.