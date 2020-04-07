في الهند بالشموع والمصابيح التقليدية: «اذهب كورونا اذهب»

المصدر: نيودلهي ■أ.ف.ب

أضاءت أنوار متلألئة من الشموع والمصابيح التقليدية سماء الليل في الهند في عرض استمر تسع دقائق يرمز إلى المعركة القائمة ضد فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق هذه البلاد الشاسعة.

واستجاب كثر عبر المدن والبلدات الرئيسة في ثاني أكبر دولة في العالم لمبادرة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لإطفاء الأضواء في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وهتف السكان «لتعش الهند» و«اذهب كورونا اذهب»، وصفقوا وأطلقوا الألعاب النارية والمفرقعات في مشاهد تُذكر بـ«ديوالي»، مهرجان الأضواء الهندوسي. وكتب مودي على «تويتر» باللغة السنسكريتية «تحية لضوء المصباح الذي يجلب اليمن والصحة والازدهار، والذي يقضي على المشاعر السلبية». وقد شارك صوراً لنفسه وهو يضيء مصباحاً من طين يطلق عليه «ديا». وفي لمسة عصرية، قام بعض السكان بتشغيل الأضواء من هواتفهم المحمولة. ودعا مودي، الجمعة، الهنود إلى المشاركة في هذا الحدث «للتغلب على الظلام الدامس للأزمة، من خلال نشر مجد الضوء في الاتجاهات الأربعة». وتخضع الهند لتدابير صارمة منذ 25 مارس الجاري، منها وقف وسائل النقل العام، وإغلاق المكاتب والمحال التجارية باستثناء الخدمات الأساسية.

- تخضع الهند لتدابير وقائية صارمة منذ 25 مارس الماضي.