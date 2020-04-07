«كورونا» يتسبب في اتهام إيناس عز الدين بالإساءة للدولة المصرية

المصدر: نجلاء سليم■القاهرة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر بياناً رسمياً حول أزمة المطربة إيناس عز الدين، وادعائها الإصابة بفيروس «كورونا»، وقيامها بنشر فيديو من مستشفى «حميات إمبابة» الذي تم حجزها فيه لإجراء الحجر والفحص الطبي، وظهر بالفيديو تهكمها بالمستشفى والإجراءات المتعبة، ما أثار موجة سخط ضدها، خاصة أن تحاليلها أثبتت عدم إصابتها بالفيروس.

وقال بيان نقابة المهن الموسيقية إن المجلس سيناقش تحويل المطربة إيناس عز الدين للتحقيق بعد تلقي شكاوى عدة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية ضدها تتهمها فيها بالإساءة للدولة المصرية ومنظومتها الصحية، وتسببت في إثارة البلبلة للرأي العام خلافاً لقواعد النظام العام.

كما يصدق المجلس على قرارات عقابية لعدد من الأعضاء العاملين وشطب عضويات أخرى لعدد من المنتسبين الذين تطاولوا على النقابة ومجلسها مصدرين اتهامات جزافية دون دليل أو سند قانوني، وذلك بالمخالفة للقانون واللائحة التنفيذية، ويشير مجلس النقابة إلى أنه تعامل بمنتهى الحيدة والشفافية إزاء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتداعياتها، ونتح عنها توقف تام بكل الأنشطة والفعاليات الفنية على مستوى الجمهورية، ما أدى إلى توقف كل الموارد المالية خلال الفترة المنقضية، وكان لزاماً على النقابة رعاية أعضاء جمعيتها العمومية وصرف إعانة وقتية للأعضاء العاملين غير الموظفين وأصحاب الرواتب الشهرية، هذا بخلاف استمرار صرف المعاشات في موعدها وكذلك المبالغ الكبيرة التي تتكبدها النقابة في العلاج والرعاية الصحية لأعضائها. وتابع البيان: «تقرر عقد اجتماع مجلس إدارة هذا الأسبوع لإقرار صرف الإعانة الثانية للشهر الجديد بالشروط والأحكام مفسها التي سبق الإعلان عنها مع وجود قاعدة بيانات جديدة تم إعدادها خلال الاسابيع الأخيرة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، خصوصاً أنه بات في علم الغيب متى ينتهي هذا الأمر الجلل، داعين المولى عز وجل إزاحة الغمة ونهاية هذا الابتلاء».

- نشرت فيديو من المستشفى يظهر تهكّمها على الإجراءات المتبعة.

- أعضاء في النقابة اتهموها بالإساءة إلى الدولة ومنظومتها الصحية.