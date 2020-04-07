وفاة «الملكة السحرية» ليلى منشاري بسبب «كورونا»

المصدر: باريس ■أ.ف.ب

توفيت أول من أمس، المصممة التونسية ليلى منشاري، الشهيرة بتزيينها واجهات محال «إيرميس»، وفق ما أعلنت الدار الفرنسية العريقة. وكانت الفنانة التسعينية المولودة في تونس عام 1927 والتي أطلق عليها الكاتب ميشيل تورنييه «الملكة السحرية»، حتى عام 2013 المديرة الفنية لواجهات متاجر الدار في 24 شارع فوبورغ سانت أونوريه في باريس. وقالت الشركة «لم تتوقف أبداً عن إثارة فضول المارة واستغرابهم وإعجابهم، جاعلة من واجهات العرض مسارح مزدحمة». ووفق صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، توفيت المصممة جراء إصابتها بكوفيد 19. وليلى المؤيدة لحقوق المرأة معروفة بمحاضراتها المتعلقة بتمكين المرأة.